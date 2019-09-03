Москва, , 13:00 — REGNUM С 7 сентября в России стартуют Дни культуры Казахстана. Открытие состоится в Москве на ВДНХ у фонтана «Дружбы народов», сообщили в Минкультуры РФ.

Читайте также: Президент Казахстана заявил о важности отношений с Россией

Отмечается что на торжественных церемониях открытия и закрытия будут присутствовать официальные делегаций России и Казахстана.

В программу Дней культуры Казахстана включены концерты, выставки, показы фильмов России и Казахстана и другие культурные мероприятия.

Завершаться Дни культуры Казахстана 11 сентября. В концертном зале им. Чайковского состоится праздничный концерт.

Как сообщало ИА REGNUM, Дни культуры России в Казахстане открылись 14 октября 2018 года в столице Республики выступлением Государственного академического Кубанского казачьего хора.

На данную тему: Президенту Казахстана предложили провести Год культуры