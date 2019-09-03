Москва, 3 сентября 2019, 13:00 — REGNUM С 7 сентября в России стартуют Дни культуры Казахстана. Открытие состоится в Москве на ВДНХ у фонтана «Дружбы народов», сообщили в Минкультуры РФ.
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Отмечается что на торжественных церемониях открытия и закрытия будут присутствовать официальные делегаций России и Казахстана.
В программу Дней культуры Казахстана включены концерты, выставки, показы фильмов России и Казахстана и другие культурные мероприятия.
Завершаться Дни культуры Казахстана 11 сентября. В концертном зале им. Чайковского состоится праздничный концерт.
Как сообщало ИА REGNUM, Дни культуры России в Казахстане открылись 14 октября 2018 года в столице Республики выступлением Государственного академического Кубанского казачьего хора.
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