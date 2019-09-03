Новосибирск, , 13:00 — REGNUM В Новосибирске на Михайловской набережной вновь запустили новое колесо обозрения. Об этом сообщается на странице ДК «Круг» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что в конце августа некоторые СМИ сообщили, что колесо обозрения, которое было торжественно открыто 9 августа, сломалось. В ДК «Круг» тогда отметили, что его закрыли на техническое обслуживание по регламенту.

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«Мы открылись. Продолжается тестирование и настройка иллюминации. Поэтому, в случае необходимости её отключения возможно закрытие аттракциона, так как его работа в темноте не допускается, — подчеркнули на этот раз в ДК «Круг». — Ведь только в темное время суток возможно наблюдать, тестировать и корректировать рисунки и эффекты».В Доме культуры «Круг» отметили, что ждут «по-настоящему, продвинутых и посвящённых в тему програмеров» для взаимных консультаций по поводу программирования спецэффектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, высота нового колеса обозрения на Михайловской набережной Новосибирска — почти 70 метров. Стоимость его строительства — более 200 млн рублей. Стоимость проезда — 300 рублей.