Самара, , 12:53 — REGNUM Памятник великому композитору Дмитрию Шостаковичу устанавливают в Самаре. Об этом 3 сентября сообщает ГТРК «Самара».

Бронзовую скульптуру, высотой почти 3.8 м, устанавливают на территории сквера, на площади имени Куйбышева, рядом с театром оперы и балета. В этом здании, в 1942 году впервые прозвучала знаменитая Седьмая симфония Шостаковича.

Напомним, что церемония открытия памятника состоится 7 сентября. Предполагается, что на церемонию открытия памятника приедет автор скульптуры Зураб Церетели.