Лондон, , 10:49 — REGNUM Зрители британской версии телешоу «Танцы со звездами» (Strictly Come Dancing) потребовали от судьи Крейга Ревела Хорвуда покинуть проект после того, как он позволил себе оскорбительное высказывание в адрес одной из участниц. Об этом 2 сентября сообщил портал Birmingham Live.

Хорвуд высказался в адрес Стейси Дули, которая выиграла конкурс в 2018 году. Он заявил, что её «вытащили из танцевальной канавы», добавив, что занять первое место ей помогло то, что она «спала» со своим партнером — профессиональным танцором Кевином Клифтоном. После реакции поклонников шоу судья заявил, что он «глубоко сожалеет» о своем высказывании.

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Напомним, Кевин Клифтон много лет является участником популярного танцевального шоу, Стейси Дули была его шестым по счету партнером в Strictly Come Dancing и при этом первым, который смог стать победителем.

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