Москва, , 09:35 — REGNUM Продюсер фильма «Тайна печати дракона» прокомментировал его неудачное выступление в китайском кинопрокате. Об этом 2 сентября сообщил портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Алексей Петрухин заявил, что, по сути, в Китае не было проката как такового и сообщил, что ленту показали лишь в одной киносети. Он назвал это «техническим выпуском». Продюсер пообещал раскрыть причины произошедшего позже, пояснив, что сейчас ему нельзя этого делать.

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Напомним, показы «Тайны печати дракона» в Китае стартовали 16 августа 2019 года. В первые выходные сумма кассовых сборов картины составила $2,1 млн.

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