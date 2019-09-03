Владивосток, , 09:24 — REGNUM Во Владивостоке в рамках культурной программы Восточного экономического форума 3 сентября выставлена картина «Мадонна делла Лоджиа» великого итальянского живописца Сандро Боттичелли. Первым местом пребывания шедевра эпохи Возрождения отделение Сбербанка в Дальневосточном федеральном университете на острове Русский, где и проходит ВЭФ. Картина была предоставлена специально для форума знаменитой флорентийской Галереей Уффици.

Это одна из самых ярких ранних работ итальянского гения. Соответственно ее окружает много легенд и мифов. Известно, что моделью для картины стала молодая супруга учителя Боттичелли Лукреция Липпи. После написания полотна 22-летний мастер покинул школу, чтобы начать свой уникальный творческий путь.

До ноября работа Ботттичелли будет находиться во Владивостоке, а с ноября по февраль будет выставляться в Эрмитаже в Санкт-Петербурге.