Москва, , 09:04 — REGNUM До 15 сентября в ста музеях страны будут бесплатно демонстрироваться пять лучших отечественных военных фильмов. Показы проходят в рамках Всероссийских Дней военно-исторического кино и приурочены к 80-летию со дня начала Второй мировой войны. Об этом сообщается на официальном портале Министерства культуры.

В программу фестиваля воли картины «Война Анны», «Они сражались за Родину», «Брестская крепость», «Белый тигр», «Семь пар нечистых».

Дни военно-исторического кино пройдут в рамках федерального проекта «Территория Победы» при поддержке Российского военно-исторического общества, киноконцерна «Мосфильм», ряда коммерческих структур.