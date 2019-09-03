Москва, , 08:09 — REGNUM Автор и исполнитель Александр Розенбаум сообщил журналистам, что у него «все нормально» после перенесенной операции. Об этом 3 сентября сообщили «Известия».

Музыкант добавил: он надеется, что «все будет хорошо» и сообщил, что сейчас находится в больнице, где им занимаются «хорошие доктора». Розенбаум также поблагодарил поклонников за заботу о его здоровье и заявил, что не собирается менять график предстоящих концертов.

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Ранее в сети появилась информация, что Александр Розенбаум попал в больницу в тяжелом состоянии и находится в реанимационном отделении. Впоследствии его жена Елена Савшинская опровергла эти слухи и сообщила, что её супругу была сделана плановая операция.

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