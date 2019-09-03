Владивосток, , 08:01 — REGNUM Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) передаст Китаю кадры хроники КНР, которые были сняты советскими документалистами 70 лет назад, сообщил первый замгенерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов на форуме СМИ РФ и Китая во Владивостоке.

Документальный цикл под названием «Второе рождение Поднебесной: Китай глазами советских операторов» будет передан Пекину до конца 2019 года. Долги годы считалось, что уникальные кадры были безвозвратно утеряны, отметил он.

«Но они нашлись. Сейчас заканчивается реставрация, — цитирует ТАСС Кондрашова. — Это будут уникальные кадры цветной и очень качественной хроники. Там Китай 70-летней давности».

Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум — 2019 пройдёт с 4 по 6 сентября во Владивостоке на острове Русский.

Помимо президента РФ Владимира Путина участие в форуме примут вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель правительства Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

Читайте также: Пятый Восточный экономический форум посетят более 8 тысяч гостей