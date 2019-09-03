Москва, , 07:26 — REGNUM Доля картин отечественного производства в российском прокате в период с мая по август 2019 года снизилась до 3,2%. Об этом 3 сентября сообщил «Коммерсантъ».

В обозначенный период сборы российский картины в кинотеатрах России и СНГ собрали 551,7 млн рублей. Издание «Бюллетень кинопрокатчика» отмечает, что это в 2,9 раза меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Показатель является самым низким за последние четыре года.

Кроме того, российские картины в период с мая по август посмотрели лишь 2,5 млн зрителей, в то время как в 2018 году — 7,5 млн. При этом зафиксирована рекордная общая сумма сборов российского и иностранного кино — 19 млрд рублей.

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Напомним, в период с января по август 2018 года российские фильмы собрали в прокате более 11 млрд рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Всего отечественные картины тогда посмотрели 44 млн человек.

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