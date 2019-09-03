Пекин, , 04:04 — REGNUM Кассовые сборы фильмов на материковой части Китая бьют все рекорды летнего сезона, сообщает 2 сентября агентство Синьхуа.

Китайский зритель за лето принес 17,65 млрд юаней (около $2,47 млрд), согласно тематическому сайту China Movie Data Information Network. Только в августе рынок фильмов перевалил за 7,77 млрд юаней, что на 13,71% выше, чем в августе 2018 года. Всего было за указанный период продано 219 млн билетов.

Кроме того, август 2019 года стал первым месяцем в истории китайского кинопроката, когда были зафиксированы дневные сборы в размере более 100 млн юаней.

Около 130 китайских и иностранных фильмов было показано за прошедшие три летние месяца, из которых 21 собрали более 100 млн юаней. Анимационный фильм «Нэчжа» стал лидеров проката, собрав 4,68 млрд юаней на 31 августа.

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