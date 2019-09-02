Москва, , 17:42 — REGNUM Супруга известного российского музыканта Алексанлра Розенбаума Елена Савшинская опровергла информацию ряда СМИ о том, что он был госпитализирован в реанимационное отделение одной из московских клиник.

Напомним, что в социальных сетях и СМИ стала появляться информация о том, что Розенбауму была сделана операция, после которой он находится в тяжелом состоянии и был помещен в реанимационное отделение.

Однако Савшинская заявила, что состояние Розенбаума нормальное и он находится не в больнице. Представители артиста говорят, что не осведомлены о его госпитализации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Розенбаум опровергал информацию о том, что он якобы проходит курс лечения от онкологического заболевания.