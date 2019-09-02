Калуга, , 17:35 — REGNUM 2 сентября в Обнинске губернатор Калужской области Анатолий Артамонов принял участие в Дне знаний.

Калужский губернатор принял участие в открытии новой школы в Обнинске Пресс-служба правительства Калужской области

Утро началось с осмотра новой школы № 17, которая построена в 55-м микрорайоне наукограда в рамках региональной программы «Создание новых мест (исходя из прогнозируемой потребности) в общеобразовательных организациях Калужской области» на 2016 — 2025 годы.

Вместе с главой региона в школе побывали депутаты Государственной думы РФ Александр Авдеев и Геннадий Скляр, региональный министр образования и науки Александр Аникеев, мэр Обнинска Владислав Шапша.

Школа рассчитана на 1100 мест. В трехэтажном здании расположены 50 универсальных и специализированных учебных кабинетов, игровые комнаты для групп продленного дня, сенсорная комната, три спортивных зала, зал хореографии и кабинет музыки, актовый зал, оборудованный современной техникой, библиотека и медиатека, столовая на 320 мест, медицинский пункт. В этом году уже укомплектовано 33 класса, к работе приступают 60 учителей, из которых четверо — молодые специалисты.

В ходе знакомства со школой Анатолий Артамонов оставил запись в книге почетных гостей, которая, благодаря внедрению современных технологий, была воспроизведена на интерактивной доске. «Очень рад, что строители не подвели и построили замечательную школу, в которой дети будут получать прочные знания и навыки для будущей жизни», — отметил губернатор. Он также пожелал всему коллективу школы успехов.

Выступая на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, Анатолий Артамонов подчеркнул, что в настоящее время по инициативе президента России Владимира Путина по всей стране ведется масштабное строительство школ и детских садов. По мнению губернатора, в их ряду новая школа в Обнинске — одна из лучших. Выразив уверенность в том, что данное образовательное учреждение для многих ребят станет настоящим домом, губернатор отметил: «Хочу, чтобы вы уносили отсюда прочные современные знания!»

Повышение мотивации учащихся к обучению, создание условий для развития их способностей и талантов — важнейшие задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным в майском Указе 2018 года в части национального проекта «Образование».