Тамбов, 2 сентября 2019, 16:39 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин провел сегодня, 2 сентября, урок лидерства в режиме видеоконференцсвязи для школьников и студентов региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Тема урока — «Тамбовская область — регион новых возможностей».
Видеоконференция прошла в актовом зале Школы-центра современных индустриальных технологий, которая открылась 2 сентября в городе Рассказово. Здесь с губернатором общались местные старшеклассники, а по видеосвязи задавали вопросы учащиеся «Школы Сколково — Тамбов», «Школы Агробизнеса-Татаново», лицея №14 города Тамбова, Цнинской школы № 1 Тамбовского района, Оборонинской школы Мордовского района и студенты Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина.
Александр Никитин поздравил всех, кто был на связи, с началом нового учебного года. Он напомнил, что в мае следующего года Россия будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
В ходе интерактивного опроса присутствующим на уроке предложили выбрать качества, присущие лидеру. Самыми популярными ответами оказались «ответственность», «честность», «решительность».
Ребята интересовались, сложно ли говорить «нет» на различные просьбы людей, кем должен быть лидер будущего — технократом или гуманитарием, можно ли сочетать научную и политическую деятельность, задали ряд других вопросов.
Губернатор рассказал, что каждый лидер чему-то постоянно учится у своих педагогов, наставников. Именно институту наставничества сегодня отводится особая роль. Поэтому в регионе в этом году впервые была учреждена новая награда — нагрудный знак администрации области «Почетный наставник Тамбовской области».
В Тамбовской области урок лидерства проходит второй год подряд. В прошлом году новый формат предложил лично губернатор Александр Никитин в рамках регионального управленческого конкурса «Лидеры Тамбовщины». В этом году традицию продолжили.
Все ребята, задавшие вопросы в ходе сегодняшней видеоконференции, получат памятные подарки от губернатора.
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