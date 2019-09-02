Калуга, , 15:41 — REGNUM Сегодня, 2 сентября, глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов посетил среднюю школу №3 и принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню знаний.

Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов посетил среднюю школу №3 Пресс-служба Городской думы Калуги

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в новом учебном году в первых классах средней школы №3 будут обучаться 66 учеников, из них семеро — в специализированном классе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Поздравляя собравшихся, Александр Иванов отметил: «Это особенный день и для первоклассников, которые только начинают школьный марафон, и для будущих выпускников, которым предстоят экзаменационные испытания и выбор профессии. Знания — это дорога в жизнь, возможность обрести себя в современном мире. В этот день мы выражаем искреннюю признательность всем педагогам за то, что они отдают все свои знания и опыт юным калужанам, задавая им верные жизненные ориентиры».

В новом учебном году порог калужских школ переступят 38 700 учеников, в том числе 4 600 первоклассников.