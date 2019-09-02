Вашингтон, , 15:37 — REGNUM Сегодня, 2 сентября 2019 года, звезда культового фильма «Матрица», актер, режиссер, продюсер и музыкант Киану Ривз отмечает 55-летний юбилей. Он родился в 1964 году в Бейруте (Ливан).

В младшем возрасте будущий голливудский актер сменил множество школ, ему приходилось часто переезжать. Он играл в хоккей и хотел стать чемпионом, но в итоге из-за спортивной травмы ему пришлось отказаться от этой идеи.

Свою первую роль в театре Ривз получил в возрасте девяти лет, впоследствии он появился в комедийном сериале, снимался в рекламе. Его первой полнометражной картиной стала «Молодая кровь» Питера Маркла о хоккее. Первая популярность пришла к актеру после роли в фантастической комедии «Невероятные приключения Билла и Теда».

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Впоследствии он избавился от образа актера, играющего легкомысленных героев и снялся в таких фильмах, как «Дракула», «Скорость», «Джонни-мнемоник», «Адвокат дьявола» и других.

Наибольшую популярность пирнесла ему роль Нео в кинотрилогии «Матрица». Ранее СМИ сообщили, что Ривз снимется в фильме «Билл и Тед «, который станет продолжением картины, вышедшей на экраны в 1989 году.

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