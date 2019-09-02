Переславль-Залесский, Ярославская область, , 15:30 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области на исторических лугах у Никитского монастыря и Александровой горы может появится историко-археологический музей. Возможность его создания обсудили участники совещания под руководством главы управления Минкультуры по Центральному федеральному округу Николая Чернышёва, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Совещание прошло 30 сентября 2019 года в Переславле.

Валы Клещина

Институт археологии Российской Академии Наук представил предварительные наработки по вопросу создания историко-археологического музея на заповедных переславских землях. Представитель института рассказала участникам совещания, что предлагаемая рамочная концепция, разрабатывается по просьбе аппарата президента России. Она была направлена губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову и в региональное правительство. Основной миссией будущего музея будут наука и просветительство.

Место, где предполагается разместить музей, одно из наиболее значимых исторических мест региона. Здесь сохранился комплекс земляных укреплений предшественника Переславля — города Клещина. На соседней Александровой горе находилось древнее мерянское капище. Впоследствии там, по преданию, располагалась усадьба Александра Невского, когда он был переславским князем. Затем там находился монастырь. Археологические раскопки древних территорий начались еще в XIX веке под руководством графа Алексея Уварова.

Институт археологии РАН разработал необходимый перечень мероприятий, который обеспечит функционирование музея. Это передача подъездных путей в бессрочное пользование будущему музею, создание инфраструктуры для посетителей — парковок, кемпингов, освещения, санитарных зон. Проект музея предусматривает и арт-резиденцию с галереей для художников, которые традиционно приезжают в Переславль на пленеры.

Свою концепцию музея на берегах Плещеева озера также представила на совещании общественная организация «Родина Александра Невского».

«На холмистом побережье Плещеева озера от Никитского монастыря до Александровой горы находятся более десяти точек панорамного осмотра исторического и природного ландшафта родины святого Александра Невского, по которым уместно провести маршруты для крестных ходов, пешеходных, велосипедных и лыжных прогулок. Важной гармоничной составляющей этой общественной парковой инфраструктуры может стать мемориальная экспозиция в союзе с храмами и часовнями, посвященная святому князю,» — рассказал о своем видении будущего музея координатор МОО «Родина Александра Невского» Евгений Архипов.

Участники совещания согласились, что вполне возможно совместить две разрабатываемые концепции музея. Более того, сам музей может быть создан на базе Переславского музея-заповедника путем придания ему федерального статуса. Присутствовавшие на встрече представители департамента культуры Ярославской области рассказали, что в Министерство культуры направлено письмо за подписью заместителя председателя регионального правительства Максима Авдеева о возможности изменения статуса Переславского музея-заповедника на федеральный.

Инициатива создания музея на родине Александра Невского созвучна планам празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского в Переславле-Залесском, намеченного на 2021 год в соответствии с Указом Президента России от 2014 года.

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