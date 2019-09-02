Лос-Анджелес, США, , 14:36 — REGNUM Мэл Гибсон исполнит роль Одиссея в предстоящей экранизации известной поэмы Гомера. Об этом 1 сентября сообщил портал Full Circle Cinema.

Производством картины займется кинокомпания Warner Bros., сценарий к фильму написали Энн Пикок («Хроники Нарнии») и Джереми Доннер. Согласно синопсису, повествование начнется с момента, когда Одиссей возвращается на родину, находящуюся в руинах. На сегодня это вся информация о будущем проекте.

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Последней киноработой Мела Гибсона стала роль Джеймса Мюррея в фильме «Игры разумов» режиссера П. Б. Шемрана. Премьера картины в России состоялась 25 апреля 2019 года.

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