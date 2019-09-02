Москва, , 13:40 — REGNUM Жюри XIII Московского кинофестиваля «Будем жить» под председательством известного режиссера Владимира Хотиненко объявило лауреатов смотра. Лучшим полнометражным фильмом признана работа Анара Аббасова «Битва». Картина повествует об ослепшем уличном танцоре и о его попытках вернуться к жизни.

Среди документальных фильмов победу завоевала картина «Вырваться. История любви» режиссера Ольги Аверкиевой. Лучший короткометражный фильм — «Камбэк» Евгения Корчагина.

В рамках фестиваля прошел и конкурс питчингов. Приз в размере 500 тысяч рублей получит режиссер Глеб Кузьминский, за создание короткометражного фильма «Метро Университет» о работнике метрополитена.