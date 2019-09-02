Тамбов, , 12:07 — REGNUM В Рассказово Тамбовской области сегодня, 2 сентября, открыли инновационное образовательное учреждение «Школа-центр современных индустриальных технологий». Она рассчитана на 900 учеников, в регионе её окрестили «супершколой» сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Тамбовский губернатор Александр Никитин выступил на торжественной церемонии и поздравил всех присутствующих с Днем знаний.

Открытие «Школы-центра современных индустриальных технологий» Tambov.gov.ru

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин выступил на торжественной линейке, посвященной открытию средней школы №5 в райцентре Рассказово, которая официально называется «Школа-центр современных индустриальных технологий».

«Очень символично, что сегодня, в День знаний, мы открываем эту прекрасную школу. На самом деле, открывает ее ваш город — город мастеров Рассказово. У вашей новой школы замечательный номер — номер 5, даже адрес у нее — улица Гоголя, дом 5а. У вас все на пятерку!» — обратился губернатор к ученикам, пожелав им, чтобы «всё в вашей жизни тоже было на пять».

Он подчеркнул, что для этого в новой школе созданы все условия.

«По уровню технической оснащенности этой школы, по тем возможностям, которые она предоставляет ученикам, по готовности вести образовательный процесс на суперсовременной основе, по профессиональной подготовке учителей и всего персонала, рассказовская школа — Интех, как мы коротко ее называем, может соперничать с самыми лучшими школами, которые расположены в столице и других крупных городах страны», — отметил Александр Никитин.

Глава региона выразил уверенность в том, что школа войдет в число лидеров в регионе

В новой школе в Рассказово Tambov.gov.ru

Губернатор также поблагодарил всех, строителей, которые создают подобные «суперсовременные объекты» на территории области, своих заместителей и других коллег по администрации области, которые постоянно контролировали процесс, а также руководство райцентра Рассказово. По уже сложившейся традиции глава региона вручил школе-новостройке флаги России и Тамбовской области.

Здание инновационного образовательного учреждения «Школа-центр современных индустриальных технологий» строилось 2,5 года в рамках нацпроекта «Образование». Из бюджетов разных уровней на строительство было направлено 848 млн рублей, на закупку оборудования — 120 млн рублей. Введение в эксплуатацию этой школы разгрузит другие местные школы и позволит перейти от обучения в две смены к односменному режиму.

Власти подчёркивают, что школа «Рассказово — Интех» станет одним из самых современных образовательных учреждений в области. Образовательная программа здесь сформирована с политехническим уклоном. В трехэтажном здании размещены центры индустриально-промышленных технологий, компьютерная сеть, телевидение, интерактивные комплекты, автоматизированные рабочие места учителя, цифровые лаборатории. Из самых актуальных направлений — занятия робототехникой, изучение современных информационных технологий, а также обучение бизнес-планированию и проектированию.

Здесь также созданы условия для занятия детей физкультурой и спортом, трудового обучения, подготовки к учебным занятиям. Кроме того, обеспечено комфортное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Строительство школы стало возможно благодаря инициативам президента России Владимира Владимировича Путина. Я благодарен главе государства за возможность реализовать их в Тамбовской области», — подчеркнул Александр Никитин.