Тамбов, 2 сентября 2019, 12:07 — REGNUM В Рассказово Тамбовской области сегодня, 2 сентября, открыли инновационное образовательное учреждение «Школа-центр современных индустриальных технологий». Она рассчитана на 900 учеников, в регионе её окрестили «супершколой» сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Тамбовский губернатор Александр Никитин выступил на торжественной церемонии и поздравил всех присутствующих с Днем знаний.
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин выступил на торжественной линейке, посвященной открытию средней школы №5 в райцентре Рассказово, которая официально называется «Школа-центр современных индустриальных технологий».
Он подчеркнул, что для этого в новой школе созданы все условия.
Глава региона выразил уверенность в том, что школа войдет в число лидеров в регионе
Губернатор также поблагодарил всех, строителей, которые создают подобные «суперсовременные объекты» на территории области, своих заместителей и других коллег по администрации области, которые постоянно контролировали процесс, а также руководство райцентра Рассказово. По уже сложившейся традиции глава региона вручил школе-новостройке флаги России и Тамбовской области.
Здание инновационного образовательного учреждения «Школа-центр современных индустриальных технологий» строилось 2,5 года в рамках нацпроекта «Образование». Из бюджетов разных уровней на строительство было направлено 848 млн рублей, на закупку оборудования — 120 млн рублей. Введение в эксплуатацию этой школы разгрузит другие местные школы и позволит перейти от обучения в две смены к односменному режиму.
Власти подчёркивают, что школа «Рассказово — Интех» станет одним из самых современных образовательных учреждений в области. Образовательная программа здесь сформирована с политехническим уклоном. В трехэтажном здании размещены центры индустриально-промышленных технологий, компьютерная сеть, телевидение, интерактивные комплекты, автоматизированные рабочие места учителя, цифровые лаборатории. Из самых актуальных направлений — занятия робототехникой, изучение современных информационных технологий, а также обучение бизнес-планированию и проектированию.
Здесь также созданы условия для занятия детей физкультурой и спортом, трудового обучения, подготовки к учебным занятиям. Кроме того, обеспечено комфортное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья.