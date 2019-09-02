Лос-Анджелес, США, , 12:07 — REGNUM В сеть выложили видео со съемочной площадки фильма Гая Ричи «Аладдин», в котором, в том числе, звучит песня, которую вырезали из финальной версии картины. Ролик был опубликован 1 сентября на YouTube-канале Flicks And The City Clips.

Зрители могут послушать композицию, а также увидеть множество неудачных дублей. Также в это видео вошел вырезанный эпизод про неправильные желания.

Читайте также: В Венеции состоялась премьера «Прачечной» Содерберга по «Панамскому досье»

Напомним, фильм «Аладдин» вышел в широкий прокат 23 мая 2019 года. Главные роли в нем исполнили Уилл Смит (Джинн), Мена Масуд (Аладдин), Наоми Скотт (Жасмин) и Марван Кензари (Джафар).

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликована программа кинофестиваля «Меридианы Тихого – 2019»