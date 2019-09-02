Москва, , 12:06 — REGNUM Работа и деятельность Всероссийского государственного института кинематографии позволяет гражданам РФ лучше знать свою историю и беречь духовные ценности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 2 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе общения со студентами ВГИК.

«Именно ВГИК сделал все для того, чтобы мы лучше знали свою историю, традиции, берегли наши духовные ценности, приумножали и сохраняли наше искусство, которое настолько богато и многогранно. Именно те, кто заканчивал ВГИК, делали все, чтобы эти грани сверкали как можно ярче», — заявил Володин, поздравляя студентов с началом учебного года.

Спикер Госдумы также посетил выставку картин и костюмов, которые создали студенты и педагоги художественного факультета ВГИК. Володин предложил проводить такие выставки студентов — кинохудожников в Саратовском художественном музее имени А.Н. Радищева.

Кроме того, спикер Госдумы также предложил устраивать для них пленэры в Хвалынске.

Как напомнил Володин, в ближайшее время выставка работ художественного факультета ВГИК пройдет в Госдуме в связи со 100-летием ВГИК.

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