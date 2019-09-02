Москва, , 11:51 — REGNUM Известный видеоблогер Юрий Дудь 2 сентября опубликовал на своем YouTube-канале фильм, посвященный теракту в Беслане. Трехчасовая картина получила название «Беслан. Помни».

Автор канала заявил, что когда-то государство допустило ошибки, которые привели к беде, и задался вопросами о том, «делает ли государство все» для того, чтобы «его простили» и «ему доверяли». Юрий Дудь также задался вопросом о том, что кто-то может стесняться этой темы и делает все для того, «чтобы никогда и никак ее не касаться». На момент написания этой новости фильм набрал уже более 221 тыс. просмотров.

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Напомним, школу в Беслане (Северная Осетия) боевики захватили 1 сентября 2004 года, они удерживали в заложниках 1128 человек. В итоге в результате теракта погибли 314 человек, в том числе 186 детей.

Юрий Дудь имеет в YouTube около 5,8 млн подписчиков. Ранее он выпустил скандальный фильм «Колыма — родина нашего страха», содержание которого вызвало вопросы у многих экспертов.

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