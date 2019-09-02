Переславль-Залесский, Ярославская область, , 11:45 — REGNUM Резкой критике подвергся департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области со стороны главы управления Министерства культуры по ЦФО Николая Чернышёва на очередном выездном заседании в Переславле-Залесском, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Напомним, в июле 2019 года управлением начата системная работа в Переславле по вопросам сохранения историко-культурной и ландшафтной среды. На совещании, прошедшем 30 августа, Николай Чернышёв проконтролировал выполнение протокола предыдущей встречи — выяснилось, что администрация Переславля и региональный департамент охраны объектов культурного наследия со своими пунктами не справились.

Комиссия на берегу Плещеева озера

Ключевым поручением департаменту было предписано принять комплекс мер по многочисленным фактам нарушения законодательства об объектах культурного наследия на земельных участках на луговине у Никитского монастыря и Никитского источника, Александровой горе и на плато селища Клещин. Однако из доклада представителя департамента выяснилось, что удалось составить протокол всего на одного нарушителя. Более того, суд не присудил собственнику даже штрафа. Департамент сослался на несовершенство законодательства и другие сложности, с которыми приходится сталкиваться. Такое положение дел вызвало непонимание у представителей Минкультуры.

«Что такое — очень сложно? Пытаться надо. У вас вон какая поддержка, все заинтересованы! Пойдите через инициативное расследование, опросите соседей, а не просто отметайте возможность получить информацию. Давайте остановимся на позиции, что это непросто, и будем работать. Ситуацию надо останавливать фронтом!» — сказал Николай Чернышёв.

Он поручил департаменту обратиться в полицию, которая может установить персональные данные собственников земельных участков, где нарушается закон. С предложением предоставить нужные сведения выступили и представители межрегиональной организации «Родина Александра Невского».

Недоумение у Николая Чернышёва вызвало и то, что администрация Переславля не предоставила в департамент охраны культурного наследия в оговоренный срок архивные карты зонирования Переславля по действующему охранному проекту 1978 года. Глава городского округа Валерий Астраханцев сослался на то, что эти документы — для служебного пользования, а ДООКН не стал настаивать. Даже такой рабочий момент потребовал отдельного вмешательства главы управления Минкультуры.

В ходе заседания обсудили и разработку Генерального плана городского округа Переславля-Залесского. Представители ДООКН заявили, что направили в организацию, которая занимается разработкой Генплана, всю необходимую информацию по зонам охраны. Однако Валерий Астраханцев сказал, что в техническом задании на Генплан такого пункта нет, поэтому подрядная организация этот вид работ выполнять не будет из-за отсутствия финансирования. Необходимо отметить, что в таком случае принятие Генплана всего городского округа ставится под сомнение.

«Ситуация такова, что у нас есть только один документ — проект зон охраны от 1978 года. Про финансы можно рассуждать долго, но живем мы сегодня. Необходимо провести анализ действующих нормативно-правовых актов и понять, что делать дальше. В этом и был вопрос, сформулированный на прошлом заседании. Если вам что-то непонятно, всегда можно позвонить нам. Оставляем этот пункт протокола как неисполненный,» — сказал Николай Чернышёв.

По окончании обсуждения в администрации его участники продолжили осмотр исторического побережья Плещеева озера в районе усадьбы «Ботик Петра I-го», где также выявили множественные нарушения. Следующее заседание рабочей группы в Переславле назначено на октябрь 2019 года, а управление Минкульта по ЦФО должно будет подготовить по поручению замминистра культуры Сергея Обрывалина доклад о происходящем в Переславле на имя советника Президента России по культуре Владимира Толстого.

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