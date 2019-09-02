Чебоксары, , 10:48 — REGNUM В Чувашии число школьников в этом году выросло, в то время как воспитанников дошкольных образований немного снизилось. Снизилось число обучающихся в вузах, техникумах и колледжах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства образования Чувашии.

17 августа в рамках Дня города в Ядрине открылась новая начальная общеобразовательная школа Cap.ru

Школьников стало больше. Новый учебный год начался для 138 700 ребят, что на 842 человека (или на 0,61%) больше, чем было в предыдущем учебном году. Число первоклассников выросло на 297 человек (или на 1,9%) и достигло 15 992 детей. В дошкольных организациях в этом году насчитывается 76,5 тыс. воспитанников, что чуть меньше аналогичного прошлогоднего периода (2018 год — 76,4 тысяч).

По предварительным данным минобразования, во вторую смену в этом учебном году будут обучаться 7005 человек, то есть 5% от общего числа школьников (в прошедшем учебном году — 7 902 человек, или 5,73%).

Отметим, что 1 сентября первый звонок прозвенел в 28 школах Аликовского, Батыревского, Шумерлинского, Янтиковского районов и в Канаше. В остальных школах праздничные мероприятия проходят 2 сентября. В министерстве образования напоминают, что решение о дате проведения линейки принимается администрацией школы совместно с родителями школьников.

В техникумах и колледжах республики к занятиям приступают 26 903 студента, в том числе 7 221 первокурсник (2018 год — 27 212 студентов, в том числе 9 037 первокурсников). В вузах будут учиться 32 568 студентов, в том числе 6 531 первокурсник (2018 год — 34 387 студентов, в том числе 8 958 первокурсников).

Всего в Чувашии насчитывается 895 образовательных организаций, в том числе 327 детских садов, 423 школы, 26 техникумов и колледжей, 12 вузов.