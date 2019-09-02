Москва, , 09:55 — REGNUM Арбитражный суд Москвы, куда в рамках банкротного дела кинокомпании «Русская фильм группа» обратился конкурсный управляющий, оставила без движения требование о привлечение к субсидиарной ответственности на сумму более 216 млн рублей голливудских кинозвёзд Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера. Также из-за тех же недочётов без движения остались претензии и к China Film Group Corporation. Основанием для этого послужили недочёты — управляющий не доказал, что ответчики имели хоть какое-то отношение к контролирующим лицам должника. Заявителю дали время на устранение замечаний до 27 сентября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При рассмотрении подобных претензий к физлицам заявитель должен предоставить сведения, которые хотя бы с минимальной «необходимой степенью достоверности» позволяют сделать предположения о том, что ответчик был контролирующим должника лицом. В случае с рассматриваемым спором управляющий таких данных не предоставил.

Напомним, претензии к китайской кинокомпании и двум звёздам Голливуда появились в связи с инвестициями в российско-китайский фильм «Тайна печати дракона». Компания China Film Group Corporation работала над фильмом, а актёры были заняты в главных ролях. В России премьера фильма запланирована на сентябрь 2019 года.

Ходатайство о привлечении актёров и кинокомпании из Китая к субсидиарной ответственности подал конкурсный управляющий ООО «Русская фильм группа», которая с декабря 2017 года находится в стадии банкротства. Сумма претензий к Джеки Чану и Арнольду Шварценеггеру превышает 216,6 млн рублей. В суд заявление было подано 27 августа 2019 года, но хода ему не дали. Если запрашиваемые документы к оговоренному судом сроку не будут поданы, то заявление вернут заявителю, не рассматривая по существу.

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