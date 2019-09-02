Венеция, Италия, , 09:54 — REGNUM Джуд Лоу, сыгравший папу римского в продолжении сериала «Молодой Папа», заявил, что, снимаясь в этом проекте, он надел самый открытый костюм в своей карьере. Об этом 1 сентября сообщил портал Deadline.

После того, как гостям Венецианского кинофестиваля показали некоторые эпизоды второго сезона шоу, Джуд Лоу сообщил, что маленькие плавки, которые они могли видеть на нем — это не самый открытый костюм.

«Однажды я спросил костюмера, что на мне будет надето, и он поднял крошечный кусок ткани, — сказал Джуд Лоу, — это был действительно самый маленький костюм, который мне когда-либо давали».

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Напомним, сюжет сериала «Молодой Папа» режиссера Паоло Соррентино рассказывает о том, как кардинал Ленни Белардо в результате различных инстриг стал самым молодым Папой в истории церкви. Выход первого эпизода второго сезона шоу, в котором появится новый главный герой, запланирован на ноябрь 2019 года.

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