Владивосток, , 09:28 — REGNUM Стала известна программа международного кинофестиваля «Меридианы Тихого», который пройдет с 13 по 19 сентября во Владивостоке. Список был опубликован 2 сентября на официальном сайте конкурса.

Откроет программу картина Оксаны Карас «Выше неба» и лента «Гангстер, Коп и дьявол» южнокорейского режиссера Ли Вон-Тхе. В полном списке представлены картины, которые будут показываться в рамках 17 секций. Россию представляют фильмы «Мальчик русский» (Александр Золотухин) и «Большая поэзия» (Александр Лунгин).

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Напомним, в 2019 году пройдет уже 17-й по счету кинофорум «Меридианы Тихого». В этот раз должность председателя жюри занимает Анна Меликян. Отмечается, что основные показы пройдут в кинотеатре Владивостока «Океан IMAX».

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