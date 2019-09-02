Торонто, Канада, , 09:10 — REGNUM Том Веллинг и Майкл Розенбаум, скорее всего, не появятся в сериале-кроссовере студии DC «Кризис на Бесконечных Землях». Об этом 31 августа сообщил портал Сomicbook.

Во время выступления на форуме Fan Expo Том Веллинг, отвечая на вопрос фанатов по поводу своего участия в проекте, сказал, что этого не произойдет. «Майкл (Розенбаум — ИА REGNUM)» будет (участвовать), а я нет», — сказал Веллинг, рассмеявшись. Розенбаум, находившийся рядом, тут же добавил, что они в действительности ничего не знают о предстоящем шоу, им никто ничего не говорил о нём, и они понятия не имеют, о чем идет речь.

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Напомним, Том Уэллинг сыграл в сериале «Тайны Смолвиля» роль Супермена (Кларка Кента), а Майкл Розенбаум — злодея Лекса Лютора. «Кризис на Бесконечных Землях» — комикс-кроссовер, который DC Comics выпустила в 1985 году.

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