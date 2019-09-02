Москва, , 09:04 — REGNUM 2 сентября знаменитый Московский Художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова открывает 122-й сезон. В 12 часов дня состоится традиционный сбор труппы, на котором художественный руководитель театра Сергей Женовач расскажет как о стратегических планах театра, так и о работе над новыми постановками. А вечером на Основной и Малых сценах будут представлены премьерные спектакли — булгаковский «Бег» в постановке Сергея Женовача и «Белые ночи» Айдара Заббарова по одноимённой повести Ф. М. Достоевского.

Первый спектакль отнести к премьере можно условно: впервые он был показан публике 15 мая и с тех пор твердо вошел в репертуар. В постановке заняты ведущие артисты труппы — Анатолий Белый, Михаил Пореченков, Игорь Верник, Андрей Бурковский, Ирина Пегова.

Молодой режиссер Айдар Заббаров, уже поставивший спектакли в театре «Современник», театре имени Ленсовета в Петербрге, Казанском театре имени Г. Камала, покажет свою трактовку «Белых ночей» по Федору Достоевскому.

На сайте театра он так обозначил свою задачу: «Когда мы начинали нашу работу, то хотели понять: кто такой этот загадочный Мечтатель Достоевского. В одном из писем Достоевского есть строки: «Видишь ли, чем больше в нас самих духа и внутреннего содержания, тем краше наш угол и жизнь. Конечно, страшен диссонанс, страшно неравновесие, которое представляет нам общество. Вне должно быть уравновешено с внутренним. Иначе, с отсутствием внешних явлений, внутреннее возьмет слишком опасный верх. Нервы и фантазия займут очень много места в существе. Всякое внешнее явление с непривычки кажется колоссальным и пугает как-то. Начинаешь бояться жизни». Это тема раннего Достоевского — боязнь жизни, замкнутость, поиск ответа на вопрос: как твой внутренний мир соприкасается с миром окружающим?»

В ролях — Евгений Перевалов, Надежда Жарычева, Дмитрий Сумин, Нина Гуляева, Мария Сокова.