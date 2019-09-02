Лос-Анджелес, США, , 08:04 — REGNUM В предстоящем полнометражном фильме по сериалу «Клан Сопрано» может быть показано детство Тони Сопрано. Об этом 1 сентября сообщил портал Screen Rant.

Стало известно, что роль исполнит актер Майкл Гандольфини — сын Джеймса Гандольфини, сыгравшего Тони. Ожидается, что премьера картины состоится 25 сентября 2020 года.

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Напомним, производством будущей картины занимается телеканал HBO, снимал её режиссер и продюсер Алан Тейлор. Известно, что фильм станет приквелом к сериалу. Изначально он получил название «Множественные святые Ньюарка».

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