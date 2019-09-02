Екатеринбург, , 06:12 — REGNUM В Екатеринбурге в праздновании Дня народов Урала приняли участие 43 городских округа муниципалитета Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Свои мероприятия провели 82 национально-культурных объединения, которые развернули 32 национальных подворья (всего было организовано 48 площадок). Также в торжествах приняли участие 38 молодёжных организаций.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге празднование Дня народов Урала прошло в парке «Таганская слобода» 1 сентября. Торжественная дата учреждена в 2002 году и посвящённые ей мероприятия проводятся в 17-й раз.

Напомним, что на территории Свердловской области проживают представители более 160 народов.

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