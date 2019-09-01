Вашингтон, , 15:17 — REGNUM Известный американский киноактер Ричард Гир отметил свой 70-летний юбилей, об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За свою долгую карьеру артист не раз становился лауреатом многочисленных престижных премий в области киноискусства, в частности он был удостоен «Золотого глобуса», также артист номинировался на «Оскар» и «Эмми».

Наиболее известными его работами в кино стали фильмы «Красотка», «Чикаго», «Дни жатвы», «Хатико: Самый верный друг».

Родился артист в штате Филадельфия в семье англо-ирландского происхождения, в Массачусетском университете изучал философию и режиссуру, однако после двух лет обучения бросил учебу.

Первым художественным фильмом в карьере Гира стала лента «В поисках мистера Гудбара», созданная в 1977 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Хоакин Феникс раскрыл секрет «болезненного» смеха Джокера