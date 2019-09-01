Токио, , 14:19 — REGNUM Опубликован трейлер четвертого сезона популярного аниме-сериала «Моя геройская академия» (My Hero Academia). Ролик был выложен 31 августа на YouTube-канале студии Funimation.

Издание Comicbook отмечает: предыдущие трейлеры показали, что в следующем сезоне сериала персонаж Мирио Тогата будет играть решающую роль. Новый ролик подтвердил эти догадки, поклонникам шоу дали понять, что Тогата будет рваться в драку. В частности, они могут видеть момент напряженного боя между ним и Кай Чисаки (Восстановитель).

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Ожидается, что первый эпизод четвертого сезона шоу выйдет в эфир 12 октября 2019 года. В основу аниме-сериала легла одноименная манга Кохэя Хорикоси.

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