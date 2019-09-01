Вашингтон, , 13:59 — REGNUM Бывшая звезда постапокалиптического сериала «Ходячие мертвецы» Чендлер Риггс выложил в сеть закулисную фотографию, сделанную в последний день его участия в проекте. Он опубликовал снимок 1 сентября на своей Twitter-странице.

https://twitter.com/chandlerriggs/status/1167904917765292032

«Два года прошло. Скучаю по вам, ребята», — написал актер. Поклонники шоу могут видеть на фотографии кроме самого Риггса его родителей: Джину Энн и Уильяма Риггса, а также коллег: Эндрю Линкольна, Нормана Ридуса, Данай Гуриру, Аланну Мастерсон и Кристиан Серратос.

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Напомним, Чендлер Риггс исполнил в сериале «Ходячие мертвецы» роль Карла Граймса — сына бывшего шерифа Рика Граймса (Эндрю Линкольн). Молодой актер покинул проект в восьмом сезоне шоу. Линкольн — в девятом.

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