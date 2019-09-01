Москва, , 13:56 — REGNUM В Москве для посетителей Музея Рерихов на ВДНХ с 4 сентября, каждый четверг, будут проходить бесплатные мини-экскурсии, посвященные 45-летию творчества художника Николая Рериха. Об этом 1 сентября сообщается на сайте столичной мэрии.

Концепция программы состоит в том, что каждая отдельная экскурсия будет посвящена одному знаковому экспонату. Проект стартует с картины «Строят ладьи», которая относится к раннему творчеству Николая Рериха.

Напомним, экскурсии музеем реализуются в рамках выставки «Схраняя культуру. Музей Рерихов», которая дает возможность познакомиться с более чем 600 произведениями искусства и артефактами: живописными полотнами Николая и Святослава Рерихов, восточной скульптурой, тибетскими иконами.

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