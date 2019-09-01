Санкт-Петербург, , 12:07 — REGNUM 1 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» пройдет всероссийская акция, посвященная 75-летию написания гимна России. Автором музыкального произведения стал композитор и дирижер Александр Александров. Впервые композиция прозвучала во время конкурса в 1944 году. Об этом сообщается на портале Министерства культуры.

В масштабном мероприятии примут участие представители 85 регионов страны. Гимн будет исполнен рекордным по численности сводным оркестром из профессиональных и любительских коллективов, а также — самым большим хором, включая профессиональные, детские, любительские и ученические коллективы.

Руководить колоссальными оркестром и хором будет народный артист России, прославленный дирижер Валерий Гергиев.

На сайте министерства отмечается, что стать частью многонационального хора сможет любой житель России от 6 лет — для этого необходимо зарегистрироваться на сайте акции и получить электронный билет. В исполнении гимна также примут участие российские актеры, телеведущие и общественные деятели, которые разместятся на трибунах и споют гимн вместе со всеми.

Присоединиться к исполнению гимна можно и в онлайн-режиме из любой точки мира с помощью специального мобильного приложения.