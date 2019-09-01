Пермь, , 12:13 — REGNUM В Пермской художественной галерее состоится открытие выставки «Денисов-Уральский и его последователи», мероприятие приурочено к 155-летию со дня рождения известного мастера. Об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В основе выставки будут представлены работы известного художника-камнереза Алексея Денисов-Уральского, собранные в коллекции галереи. Также посетители смогут познакомиться с произведениями учеников прославленного творца с Урала.

«В экспозиции представлены памятники культового и светского искусства из серебра, золота и драгоценных ювелирных камней. Искусную резьбу по камню демонстрируют предметы интерьерного убранства и женского туалета, кабинетные предметы из мрамора и малахита», — отмечают в пресс-службе галереи.

Выставка начнет свою работу 6 сентября и продлится ровно один месяц. Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры Пермского края.

Напомним, Алексей Козьмич Денисов-Уральский является знаковой фигурой для искусства Урала, его малая родина оказывала постоянное влияние на творчество, что также отразилось в его двойной фамилии, взятой им специально для подчеркивания духовных корней своего творчества.

Художник прославился не только своим ювелирным и камнерезным искусством, но также и живописью и графикой. Современные эксперты ставят мастерство Денисов-Уральского в один ряд с такими метром ювелирного дела, как Карл Фаберже.

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