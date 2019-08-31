Курск, , 19:06 — REGNUMНа восстановление историко-культурного облика Курска и мероприятия к празднованию 1000-летнего юбилея со дня основания города из федерального бюджета будет выделено порядка 24 млн рублей субсидий. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба министерства культуры России.

Триумфальная арка. Курск (cc) Георгий Долгопский

По словам заместителя министра культуры РФ Ольги Яриловой, ведомством разработан и внесен в правительство проект указа «О праздновании 1000-летнего основания города Курска».

«Кроме того, в обязательном порядке региону, который отмечает юбилей на федеральном уровне, положены субсидии из федерального бюджета. Они будут выделяться последние три года равными платежами. Мы уже сделали предварительные расчёты — это порядка 80 миллионов рублей ежегодно», — заявила она.

Ярилова подчеркнула, что городу также будут выделены бюджетные средства в размере 1 млрд рублей в рамках национального проекта «Культура» на приобретение передвижных автоклубов и ремонт объектов культуры.

Напомним, Курск будет отмечать 1000-летие со дня своего основания в 2032 году. В рамках подготовки к праздничным мероприятиям в области был проведен архитектурный конкурс, в рамках которого определили лучший проект по реновации города. В соответствии с ним будет восстановлен историко-культурный облик города.

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