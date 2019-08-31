Тамбов,
31 августа 2019, 17:11 — REGNUMОдним из хедлайнеров заключительного дня юбилейного тамбовского фестиваля «Чернозём» стал КняZZ.
КняZZ на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
КняZZ на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Зрители
Марина Каширская © ИА REGNUM
КняZZ на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
КняZZ на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
КняZZ на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
КняZZ на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
КняZZ на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
КняZZ на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
КняZZ на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Зрители
Марина Каширская © ИА REGNUM
КняZZ на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Зрители
Марина Каширская © ИА REGNUM
Группа, основанная бывшим участником «Короля и Шута» Андреем Князевым, представила программу «Камнем по голове! 30 лет группе «Король и Шут».
КняZZ на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
КняZZ на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
КняZZ на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
КняZZ на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Также в заключительный день «Чернозёма» на главной сцене выступили группы «Обе-Рек», «Мураками», «Порнофильмы», BrainStorm и «Мумий Тролль».
КняZZ на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
КняZZ на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
КняZZ на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
КняZZ на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
КняZZ на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
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