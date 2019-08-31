Тамбов, , 17:11 — REGNUMОдним из хедлайнеров заключительного дня юбилейного тамбовского фестиваля «Чернозём» стал КняZZ.

КняZZ на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM

КняZZ на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM Зрители Марина Каширская © ИА REGNUM КняZZ на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM КняZZ на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM КняZZ на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM

КняZZ на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM КняZZ на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM КняZZ на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM КняZZ на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM Зрители Марина Каширская © ИА REGNUM КняZZ на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM Зрители Марина Каширская © ИА REGNUM

Группа, основанная бывшим участником «Короля и Шута» Андреем Князевым, представила программу «Камнем по голове! 30 лет группе «Король и Шут».

КняZZ на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM КняZZ на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM КняZZ на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM КняZZ на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM

Также в заключительный день «Чернозёма» на главной сцене выступили группы «Обе-Рек», «Мураками», «Порнофильмы», BrainStorm и «Мумий Тролль».

КняZZ на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM КняZZ на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM КняZZ на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM КняZZ на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM КняZZ на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM

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