Тамбов, , 17:00 — REGNUMВ третий день юбилейного фестиваля «Чернозём» в Тамбове выступила группа «Порнофильмы» с программой «10 лет. На бис!».

Группа «Порнофильмы» на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM

Группа «Порнофильмы» на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM Зрители Марина Каширская © ИА REGNUM Группа «Порнофильмы» на фестивале «Чернозём-2019» Анна Кумицкая © ИА REGNUM Зрители Марина Каширская © ИА REGNUM Группа «Порнофильмы» на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM

Зрители Анна Кумицкая © ИА REGNUM Группа «Порнофильмы» на фестивале «Чернозём-2019» Анна Кумицкая © ИА REGNUM Группа «Порнофильмы» на фестивале «Чернозём-2019» Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Коллектив участвует в «Чернозёме» уже второй раз: группа уже выходила на фестивальную сцену в 2018 году. На юбилейный, пятый по счёту «Чернозём» группа привезла юбилейную программу, посвящённую своему десятилетию, а также исполнила новую песню «Это пройдёт».

Группа «Порнофильмы» на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM Зрители Марина Каширская © ИА REGNUM Группа «Порнофильмы» на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM Зрители Анна Кумицкая © ИА REGNUM Группа «Порнофильмы» на фестивале «Чернозём-2019» Анна Кумицкая © ИА REGNUM Зрители Марина Каширская © ИА REGNUM Группа «Порнофильмы» на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM

Зрители Анна Кумицкая © ИА REGNUM Группа «Порнофильмы» на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM Зрители Марина Каширская © ИА REGNUM Группа «Порнофильмы» на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM Группа «Порнофильмы» на фестивале «Чернозём-2019» Анна Кумицкая © ИА REGNUM

«Порнофильмы» и фронтмен Владимир Котляров оказались самыми отзывчивыми участниками фестиваля, побив все рекорды по продолжительности автограф-сессии. Музыканты не уехали с поля, пока очередь из поклонников, желающих получить автограф или фото на память, не иссякла полностью.

Группа «Порнофильмы» на фестивале «Чернозём-2019» Анна Кумицкая © ИА REGNUM Зрители Марина Каширская © ИА REGNUM Группа «Порнофильмы» на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM Автограф-сессия Анна Кумицкая © ИА REGNUM

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