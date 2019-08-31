Тамбов,
31 августа 2019, 17:00 — REGNUMВ третий день юбилейного фестиваля «Чернозём» в Тамбове выступила группа «Порнофильмы» с программой «10 лет. На бис!».
Группа «Порнофильмы» на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Группа «Порнофильмы» на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Зрители
Марина Каширская © ИА REGNUM
Группа «Порнофильмы» на фестивале «Чернозём-2019»
Анна Кумицкая © ИА REGNUM
Зрители
Марина Каширская © ИА REGNUM
Группа «Порнофильмы» на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Зрители
Анна Кумицкая © ИА REGNUM
Группа «Порнофильмы» на фестивале «Чернозём-2019»
Анна Кумицкая © ИА REGNUM
Группа «Порнофильмы» на фестивале «Чернозём-2019»
Анна Кумицкая © ИА REGNUM
Коллектив участвует в «Чернозёме» уже второй раз: группа уже выходила на фестивальную сцену в 2018 году. На юбилейный, пятый по счёту «Чернозём» группа привезла юбилейную программу, посвящённую своему десятилетию, а также исполнила новую песню «Это пройдёт».
Группа «Порнофильмы» на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Зрители
Марина Каширская © ИА REGNUM
Группа «Порнофильмы» на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Зрители
Анна Кумицкая © ИА REGNUM
Группа «Порнофильмы» на фестивале «Чернозём-2019»
Анна Кумицкая © ИА REGNUM
Зрители
Марина Каширская © ИА REGNUM
Группа «Порнофильмы» на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Зрители
Анна Кумицкая © ИА REGNUM
Группа «Порнофильмы» на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Зрители
Марина Каширская © ИА REGNUM
Группа «Порнофильмы» на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Группа «Порнофильмы» на фестивале «Чернозём-2019»
Анна Кумицкая © ИА REGNUM
«Порнофильмы» и фронтмен Владимир Котляров оказались самыми отзывчивыми участниками фестиваля, побив все рекорды по продолжительности автограф-сессии. Музыканты не уехали с поля, пока очередь из поклонников, желающих получить автограф или фото на память, не иссякла полностью.
Группа «Порнофильмы» на фестивале «Чернозём-2019»
Анна Кумицкая © ИА REGNUM
Зрители
Марина Каширская © ИА REGNUM
Группа «Порнофильмы» на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Автограф-сессия
Анна Кумицкая © ИА REGNUM
Читайте ранее в этом сюжете:
Группа «Обе-Рек» на фестивале «Чернозём-2019»: фоторепортаж
Читайте развитие сюжета:
КняZZ на фестивале «Чернозём-2019»: фоторепортаж