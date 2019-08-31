Вашингтон, , 15:51 — REGNUMВ возрасте 68 лет умер сценарист Гордон Брэссак, известный благодаря таким мультсериалам, как «Пинки и Брейн», «Черный плащ», «озорные антимашки» и другие. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает The Hollywood Reporterсо ссылкой на сына режиссера Джеймса Каллена Брэссака.

Сообщается, что Брэссак скончался у себя дома после продолжительной болезни. Ему было 68 лет.

Наиболее широкую известность он получил благодаря такими мультфильмами, как «Пинки и Брейн», «Озорные анимашки», «Могучий Макс». Также он участвовал в создании «Черного плащя» и «Смурфиков».

За свою карьеру Гордон получил три премии «Эмми» за достиждения в области анимации.