Киров, , 12:57 — REGNUMВ Вятском художественном музее имени Виктора и Аполлинарии Васнецовых в Кирове открылась персональная выставка известно советского и российского художника, президента Российской академии художеств Зураба Церетели. Экспозиция приурочена к 85-летию мастера. На ней представлены более 50 художественных полотен и произведений и две скульптуры — «Пиросмани и Руссо» и «Мои любимые художники». Критики отмечают особое изящество натюрмортов с цветами. Любители искусств обратят внимание на композиционные портреты, в том числе работы, созданные под влиянием встреч с Марком Шагалом и Пабло Пикассо.

В 2019 году в ознаменование юбилея выставки Зураба Церетели проходят в Лондоне, Баку, а также ряде городов России.