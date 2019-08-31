Москва, , 11:53 — REGNUMС 31 августа по 7 сентября в новом театральном пространстве — площадке «8/3» будет проходить XXX Фестиваль современной драматургии «Любимовка». В рамках юбилейного форума состоятся традиционные сценические читки пьес современных авторов. В 2019 году в репертуаре — более 40 произведений драматургов из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска и Екатеринбурга. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Зрители и участники фестиваля увидят также семь экспериментальных пьес. В их числе — «Я ору!» Марии Гавриловой, «Воскресенье/Воскресение» Дмитрия Тарасова и «Опус ДНК» Екатерины Августеняк.

Перед молодыми литераторами выступят мэтры сцены — обладатель «Золотой маски» Марюс Ивашкявичюс, директор «Коляда-театра» Николай Коляда, арт-директор центра развития драматургии The Lark в Нью-Йорке Джон Айзнер.