Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUMОригинальную и симптоматичную форму празднования в рамках фестиваля памяти замечательного писателя Сергея Довлатова «День Д», посвященного Сергею Довлатову, предложили организаторы форума и рестораторы Санкт-Петербурга. 31 августа и 1 сентября в культурной столице страны можно принять участие в «Довлатовском рюмочном ходе».

Почитатели таланта писателя могут посетить более десяти заведений, в том числе кафе «Рубинштейн», бары «Барслона», «Mr.Rowdy», «Бекицер» и другие, где за тост «Я пью за Довлатова!» можно за сто рублей получить полноценную рюмку. Медиа «Петербургский авангард» дает и подробные разъяснения особенностей маршрута. Так, например, кафе «Брат» предлагает гостям специальные напитки — «Довлатовскую» стопку водки, Бэзил Смэш в эмиграции и Довлатте. Ностальгические кафе «Квартирка» и «Дачники» выпустили специальный «Довлатовский сет» от бренд-шефа. В него входит: винегрет с килькой, строганов с гречей и стопка водки «Царская золотая».

К акции уже присоединились: кафе «Рубинштейн», бар «Барслона», бар «Mr.Rowdy», кафе-бар «Pedro & Gomez у Ларисы», бар «Бекицер», рюмочная «На бровях», кафе-бар «Чебуреки», рюмочная «У Ларисы», пиццерия «Искра», кафе «Jiva Bowls», ресторан «Smoke BBQ».