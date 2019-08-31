Лос-Анджелес, США, , 10:41 — REGNUMКайла Ричардс, снявшаяся в оригинальном «Хэллоуине» 1978 года, вернется к своей роли в предстоящей картине Halloween Kills («Хэллоуин убивает»). Об этом 30 августа сообщил портал Screen Rant.

Актриса, будучи маленьким ребенком, сыграла в фильме роль девочки по имени Линдси Уоллес, няней которого была Энни Брэкет (подруга Лори Строуд, убитая Майклом Майерсом). Стоит отметить, что Уоллес будет не единственным детским персонажем, который вернется в новой картине. Там также появится Томми Дойл — мальчик, которого сыграл Брайан Эндрюс в оригинальном фильме и Полл Рад в «Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса».

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Напомним, Halloween Kills будет второй по счету картиной в трилогии режиссера Дэвида Гордона Грина. Первый фильм, вышедший на экраны в 2018 году, при бюджете $10 млн собрал в мире более $254 млн.

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