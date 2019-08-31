Санкт-Петербург, , 10:28 — REGNUMС 31 августа по 2 сентября в Санкт-Петербурге будет проходить фестиваль памяти замечательного писателя Сергея Довлатова. Всего в рамках празднования состоится более 40 различных спектаклей, встреч, круглых столов, презентаций и даже шествий и походов. Откроется цикл мероприятий солидно — в актовом зале Санкт-Петербургского государственного университета пройдет круглый стол о творчестве Довлатова и его времени. В нем примут участи такие видные современные литераторы, в том числе Татьяна Толстая, Людмила Петрушевская, Андрей Арьев. 1 сентября будут представлено новое пятитомное собрание сочинений Довлатова.

Но самое веселое и живое действо намечено на 1 сентября во двор торгового центра «Владимирский пассаж» у дома 28 по знаменитой улице Рубинштейна, где и жил писатель. Здесь будут читать стихи и прозу, играть группы и оркестры; здесь можно будет услышать голос Довлатова из телефонной трубки или примерить его настоящий пиджак и даже сфотографироваться в нем.

Артист и режиссер Михаил Патласов представит спектакль-прогулку под названием «А я Довлатова видел».

Для особых почитателей таланта писателя организаторы разработали «довлатовский рюмочный ход». В ней примут участие более десяти заведений, в том числе кафе «Рубинштейн», бары «Барслона», «Mr.Rowdy», «Бекицер» и других за тост «Я пью за Довлатова!» можно за сто рублей получить полноценную рюмку.