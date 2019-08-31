Лос-Анджелес, США, , 10:22 — REGNUMМонтажер оригинального фильма «Лучший стрелок» (Top Gun) Крис Лебензон будет работать над созданием продолжения. Об этом 30 августа сообщил портал Screen Rant.

За монтажную работу над первым фильмом Лебензон был номинирован на «Оскар», впоследствии он также был выдвинут на эту престижную премию за работу над другой картиной Тони Скотта — «Багровый прилив». Отмечается, что кинематографист уже приступил к работе над монтажом ленты «Топ Ган: Мэверик», которая после окончания съемок перешла в стадию постпроизводства.

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Премьера картины в России запланирована на 25 июня 2020 года, снял её режиссер Джон Косински. Главную роль в сиквеле «Лучшего стрелка» вновь исполнит Том Круз, компанию на съемочной площадке ему составил партнер по первой картине Вэл Килмер.

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