Сергиев Посад, Московская область, , 09:57 — REGNUM31 августа и 1 сентября в подмосковном Сергиевом посаде будет проходить Международный фестиваль уличных театров «Петрушки мира». В веселом актерском форуме принимают участие труппы из шести стран — России, Франции, Италии, Испании, Чехии и Нидерландов.

Торжественное открытие состоится на центральной площади и будет приурочено к 100-летия Сергиево-Посадского района. А далее «петрушки» прошествует по всему городу под задорную музыку. Все же представления будут проходить в музейном комплексе «Конный двор» Сергиево-Посадского государственного музея-заповедника.

Гости праздника смогут принять в народных гуляниях, в различных уличных конкурсах и играх.