Вашингтон, , 09:51 — REGNUMВ Соединенных Штатах в возрасте 80 лет скончалась звезда многих сериалов Валери Харпер, об этом 30 августа сообщил супруг актрисы на своей странице в социальной сети Twitter.

«Моя прекрасная и заботливая супруга, с которой мы прожили вместе почти 40 лет, покинула нас. Мы никогда тебя не забудем. Покойся с миром, моя Валери» , — написал Тони Харпер.

Валери Харпер на протяжении многих лет, начиная с 2013 года, боролась с раком мозга. Несмотря на то, что врачи отвели ей лишь три месяца жизни, она прожила еще долгих шесть лет.

Напомним, Валери Харпер получила известность благодаря комедийному проекту «Шоу Мари Тайлер Мур», после чего она принимала участия в таких популярных сериалах, как «Мелроуз Плейс», «Отчаянные домохозяйки». Актрисы становилась лауреатом премий «Эмми» и «Золотой глобус».

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